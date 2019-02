Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruchversuch in Augustfehner Apotheke ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 23.02.2019, 23:20 Uhr, wurde ein 29 Jahre alter Bewohner einer Obergeschosswohnung in Augustfehn, Mühlenstraße, auf verdächtige Geräusche aus dem Eingangsbereich einer unter seiner Wohnung befindlichen Apotheke aufmerksam. Er erkannte aus seinem Fenster eine schlanke, ca. 175 cm große männliche Person, die eine dunkle Jacke und eine Strickmütze trug. Er informierte sofort die Polizei, die den oder die Täter nicht mehr feststellen konnte(n). Diese hatten versucht, mit einem Hebelwerkzeug die Schiebetür der Apotheke aufzuhebeln. Dies misslang ihnen nicht. Bereits am 08. Februar war es zu einer ähnlichen Tat gekommen. Die Polizei Westerstede erbittet Hinweise unter der Rufnummer 04488/833-115.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell