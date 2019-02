Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher erbeuten Bargeld +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Bussardweg entwendeten unbekannte Täter am Wochenende einen Tresor mit Bargeld, Kreditkarten und einem Sparbuch. Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 15.40 Uhr, ein Küchenfenster aufgehebelt und das Haus nach Wertsachen durchwühlt. (230222)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 18.40 und 19.20 Uhr brachen Unbekannte die Terrassentür eines Hauses an der Franz-Reyersbach-Straße auf. In einem Schlafzimmer nahmen die Täter Bargeld an sich und flüchteten unerkannt aus dem Haus. (230821)

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 790-4115 entgegen.

