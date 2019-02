Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 56-Jähriger an Unfallfolgen verstorben +++

Oldenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 11.02.2019, 10:44 Uhr ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4189486 ):

Der 56-jährige Oldenburger, der bei einem Verkehrsunfall am 10. Februar 2019 an der Donnerschweer Straße lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Wochenende in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Zeugen hatten der Polizei bei der Unfallaufnahme berichtet, dass der Mann in Höhe einer Fußgängerampel bei Rot auf die Fahrbahn getreten sei. Der 56-Jährige war dann von einem Auto erfasst worden.

