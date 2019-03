Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Lederwarengeschäft - Zwei Täter ermittelt +++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht zu Donnerstag ereignete sich in der Oldenburger Innenstadt ein Einbruch in ein Lederwarengeschäft. Gegen kurz nach 1 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf zwei Personen in der Kurwickstraße aufmerksam. Die beiden Männer saßen mit einer Vielzahl von Taschen mit Etikettierung am Boden und ergriffen zu Fuß die Flucht, als sie den Streifenwagen erblickten. Kurz darauf konnten sie mit Hilfe weiterer Polizeibeamten am Waffenplatz im umzäunten Bereich einer Baustelle vorläufig festgenommen werden. Die beiden 21-jährigen Beschuldigten hatten sich im dortigen Bereich versteckt und führten einen Teil des Diebesgutes bei sich. Weiteres Diebesgut hatten sie auf ihrer Flucht in der Kurwickstraße zurückgelassen. Zum Zeitpunkt der Festnahme standen beide unter Alkoholbeeinflussung (Atemalkoholkonzentration von 1,24 und 2,13 Promille). Beide Beschuldigten sind gebürtige Oldenburger, wobei einer derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt. Während der Festnahme wurde bekannt, dass die Glaseingangstür zu einem Lederwarengeschäft in der Langen Straße eingeschlagen wurde. Die sichergestellten Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen und Sonnenbrillen konnten diesem Geschäft zugeordnet werden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt und wird derzeit noch genau ermittelt. Im Laufe des Donnerstags erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten ohne festen Wohnsitz. Gegen diesen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eröffnet, da er die eingesetzten Beamten während der Festnahme beleidigte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell