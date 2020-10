Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Kaffeekasse gestohlen; Freudental: Verkehrsunfall in der Bietigheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Kirchheim am Neckar: Kaffeekasse gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Mittwoch gegen 9:15 Uhr aus einem Ladengeschäft in der Wilhelmstraße in Kirchheim am Neckar die Kaffeekasse. Bisherigen Erkenntnissen nach hatte sich der Täter ein T-Shirt als Mundschutz umgebunden und so das Geschäft betreten. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand in seiner Nähe befand, steckte der Unbekannte die auf dem Tresen befindliche Kaffeekasse in Form eines Porzellanschweins ein. Der Täter wurde als etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Zeugen können sich unter Tel. 07143 891060 beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar melden.

Freudental: Verkehrsunfall in der Bietigheimer Straße

Eine 30-jährige Audi-Lenkerin kollidierte am Mittwoch gegen 22:15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Bietigheimer Straße in Freudental mit verschiedenen Verkehrseinrichtungen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach fuhr die Frau mit dem Audi die Bietigheimer Straße in Richtung der Besigheimer Straße, als sie nach einer scharfen Linkskurve mutmaßlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und einer erheblichen Alkoholisierung nach rechts in den Grünstreifen geriet. Dort kollidierte der Audi zunächst mit einem Leitpfosten und schleuderte danach zurück auf die Fahrbahn, wobei das Fahrzeugheck massiv gegen einen Wegweiser prallte. Anschließend drehte sich der Wagen um die eigene Achse und landete erneut im Grünstreifen. Während der Unfallaufnahme bestätigte sich der Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung durch einen Atemalkoholtest. Sie musste sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein der 30-Jährigen. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Wegweiser wurde bei dem Zusammenstoß vollständig aus der Verankerung gerissen. Die Höhe der Sachschäden an den Verkehrseinrichtungen wurde bislang noch nicht beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell