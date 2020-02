Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. PKW-Einbrecher gesehen, Wiesbaden, Oranienstraße, 18.02.2020, 11:40 Uhr

(He)Gestern Mittag verursachte ein Pkw-Einbrecher in der Moritzstraße in Wiesbaden an einem geparkten BMW einen Gesamtschaden von circa 1.200 Euro. Gegen 11:40 Uhr schlug der Täter die Seitenscheibe des 5er BMW ein und entwendete die Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag. Anschließend flüchtete der Täter auf einem schwarzen Mountainbike durch die Oranienstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring. Der Mann wurde bei der Tat beobachtet. Beschreibung: Circa 25 Jahre, circa 1,75 Meter groß, schwarze Haare, dünne hellbeige Jacke, blaue Jeans, "südländisches Erscheinungsbild". Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

2. Einbrecher von Alarmanlage überrascht, Wiesbaden-Biebrich, Brunnengasse, 19.02.2020, 03:45 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht versuchte ein Einbrecher in Biebrich in eine Gaststätte einzudringen, löste dabei jedoch eine Alarmanlage aus, welche ihn zur Flucht veranlasste. Die Gaststätte befindet sich in der Brunnengasse, im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Gebäudes gelegen. Während der Täter versuchte ein Fenster der Gasträume zu öffnen, löste er den Alarm aus, wodurch ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam wurde. Dessen Angaben zufolge flüchtete der Täter in Richtung Bahnhof Biebrich. Täterbeschreibung: Männlich, 1,70 - 1,75 Meter groß, grauer Kapuzenpulli, schwarze Jacke, dunkle Hose, beige Beuteltasche. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Schule, Wiesbaden, Philippsbergstraße, 17.02.2020, 23:00 Uhr - 18.02.2020, 06:40 Uhr

(He)Gestern Morgen stellten Verantwortliche fest, dass in der Nacht zuvor, von Montag auf Dienstag, in ein Gebäude einer in der Philippsbergstraße gelegenen Schule eingebrochen worden war. Hierbei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ob auch etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen die, bzw. drang der Täter in das Schulgebäude ein. Im Innern wurde dann eine weitere Tür aufgehebelt und mehrere Schränke durchwühlt. Während der Tat wurde augenscheinlich ebenfalls versucht in die Sporthalle einzudringen. Hier blieb es jedoch beim Versuch. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Baustellendiebe in Rohbau unterwegs, Wiesbaden-Igstadt, Nordenstadter Straße, 17.02.2020, 16:45 Uhr - 18.02.2020, 07:05 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Diebe von einem in Igstadt in der Nordenstadter Straße gelegenen Rohbau Elektromaschinen im Wert von circa 2.500 Euro. Nachdem die oder der Täter zunächst einen Bauwagen sowie einen Baucontainer gewaltsam geöffnet hatten, wurde nun noch innerhalb des Rohbaus ein abgeriegelter Raum aufgebrochen. Hieraus wurden dann Maschinen wie Schlagbohrhämmer, Winkelschleifer oder auch ein Lasermessgerät entwendet. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

5. Einbrecher lassen Alkoholika mitgehen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 17.02.2020, 20:00 Uhr - 18.02.2020, 08:30 Uhr

(He)Einbrecher stiegen zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr im Bereich Kaiser-Friedrich-Ring / Gutenbergplatz in ein Restaurant ein und verursachten einen Gesamtschaden von knapp 1.000 Euro. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die oder der Täter in den Innenbereich und durchsuchten dort mehrere Schubkästen der Inneneinrichtung. Den ersten Erkenntnissen zufolge ließen die Täter mehrere Flaschen Alkohol mitgehen. Anschließend flüchteten die Täter durch den Notausgang auf den Kaiser-Friedrich-Ring. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Busfahrer bespuckt und beleidigt, Wiesbaden, Freseniusstraße, 18.02.2020, 18:00 Uhr

(He) Gestern Abend wurde ein Busfahrer in Wiesbaden in der Freseniusstraße von einem Fahrgast verbal angegangen und bespuckt. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle "Dambachtal". Diese erreichte die Linie 8 planmäßig um kurz vor 18:00 Uhr. Da kein Fahrgast ein-, bzw. aussteigen wollte, fuhr der Fahrer langsam an der Haltestelle vorbei, als plötzlich ein Mann mit ausgestreckten Armen auf die Straße sprang und den Busfahrer damit zwang den Bus zu stoppen. Der Fahrer ließ den Mann dann an der vorderen Tür einsteigen und wies ihn jedoch daraufhin, dass sein Verhalten extrem gefährlich gewesen sei. Daraufhin entwickelte sich ein Streitgespräch und der Unbekannte baute sich nach Angaben des Fahrers bedrohlich vor ihm auf. Dies hatte zur Folge, dass der Busfahrer den Fremden des Busses verwies. Darauf reagierte er mit Beleidigungen und dem Spucken in das Gesicht des Fahrers. Danach verließ er den Linienbus. Zur Beschreibung ist bekannt, dass er Anfang 20 und circa 1,80 Meter groß gewesen sein soll. Der Geschädigte beschreibt ihn als "südländisch aussehend". Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

7. Geparkter Pkw beschädigt und geflüchtet, Mainz-Kastel, Fritz-Ullmann-Straße, 18.02.2020, 06:40 Uhr - 16:30 Uhr

(He)Gestern beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Fritz-Ullmann-Straße in Kastel abgestellten schwarzen VW Polo und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Halter stellte seinen Pkw gegen 06:40 Uhr im Bereich der Haunummer 9 zum Parken ab. Als er dann gegen 16:30 Uhr zurückkam, war der Polo im Heckbereich stark beschädigt. Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher liegen nicht vor. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

8. Alkoholisiert auf Fahrzeug aufgefahren, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Am Hilgersbach, 18.02.2020, 18:35 Uhr

(He)Gestern Abend kam es auf der Boelckestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von circa 9.000 Euro entstand. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer befuhr kurz nach 18:30 Uhr die Boelckestraße in Richtung Mainz. An der Kreuzung "Am Hilgersbach" wollte er nach links auf ein Firmengelände einbiegen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs sein Fahrzeug stoppen. Als er schon geraume Zeit gewartet hatte, fuhr plötzlich von hinten ein Opel auf. Dessen Fahrerin hatte den haltenden PKW anscheinend zu spät bemerkt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch in der Atemluft der Opel-Fahrerin fest. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dies hatte zur Folge, dass ihr Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Audi-Fahrer und die mutmaßliche Unfallverursacherin wurden zur Kontrolluntersuchung in Krankenhäuser eingeliefert.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Unfall beim Abbiegen, Idstein, Walsdorf, Idsteiner Straße, Taunusstraße, 18.02.2020, 11.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag kam es auf der Idsteiner Straße in Walsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 75-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem VW Golf von der Bergstraße kommend die Taunusstraße entlang und wollte dann in die Idsteiner Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigen 46-Jährigen, welcher mit seinem Nissan Micra auf der Idsteiner Straße in Richtung Bruderbergstraße unterwegs war. Der leichtverletzte 46-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

2. Unfallflucht in der Geisenheimer Straße, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 17.02.2020, 21.00 Uhr bis 18.02.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in Rüdesheim wurde zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein geparkter silberner BMW beschädigt. Das im Bereich der Beifahrerseite beschädigte Auto war in der Geisenheimer Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Geparktes Auto beschädigt - Unfallflucht Idstein, Am Hahlgarten, 17.02.2020, 18.00 Uhr bis 18.02.2020, 07.45 Uhr,

(pl)In der Straße "Am Hahlgarten" in Idstein wurde in der Nacht zum Dienstag der hintere, linke Bereich eines weißen Renault Trafic bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. An dem betroffenen Pkw wurden weiße Farbanhaftungen festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

