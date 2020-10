Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung in der Seestraße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:00 Uhr in der Seestraße in Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach waren zwei 18-Jährige mit ihren jeweils 17 Jahre alten Begleiterinnen in der Seestraße unterwegs, als sie auf Höhe eines dortigen Imbisses auf eine etwa fünfköpfige Personengruppe trafen. Einige Meter weiter soll dann einer der 18-Jährigen von einem Angreifer aus der Fünfergruppe heraus zu Boden geschlagen worden sein. Als sein ebenfalls 18-Jähriger Begleiter ihm zu Hilfe kommen wollte, habe man ihn auch mit der Faust geschlagen. Nach Beginn der Auseinandersetzung sei die Fünfergruppe kurzfristig auf bis zu 15 Personen angewachsen, die dann vor den anfahrenden Polizeifahrzeugen flüchteten. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

