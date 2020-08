Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfälle im Oldenburger Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Auf der Clopppenburger Straße ereignete sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren: Der Fahrer eines Linienbusses war gegen 18.30 Uhr in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Einmündung in die Straße Am Pulverturm kam es zu stockendem Verkehr, woraufhin der 60-Jährige mit dem Bus gegen den vor ihm fahrenden Audi stieß. Der Audi wiederum wurde durch die Kollision nach vorne gegen einen Citroen gestoßen, deren 46-jährige Fahrerin in derselben Richtung fuhr. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (885549)

Ebenfalls am Dienstag wurden zwei Radfahrende bei Unfällen verletzt:

Um 7.48 Uhr fuhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem für sie freigegebenen linken Radweg des Osterkampsweg in Richtung Eichenstraße. Als sie die Einmündung in die Kennedystraße erreichte, wollte eine 56-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat vom Osterkampsweg nach rechts in die Kennedystraße abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Radfahrerin so stark abbremsen, dass sie die Kontrolle über das Rad verlor und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. (884676)

Wenige Minuten nach 16 Uhr war ein 15-jähriger Schüler mit dem Rad entgegen der zulässigen Richtung auf dem linken Radweg der Nadorster Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der 54-jährige Fahrer eines VW wollte zur selben Zeit von der Lehmkuhlenstraße kommend in die Nadorster Straße einbiegen. Hier kam es zur Kollision, wobei der Jugendliche stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. (884898)

Der Unfalldienst der Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

