Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kleidung, Bargeld und Schmuck entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Stralsunder Straße erbeuteten unbekannte Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag hochwertige Bekleidungsstücke sowie eine Armbanduhr. Die Täter hatten sich gegen 1.30 Uhr zunächst Zutritt auf eine Dachterrasse verschafft und öffneten von dort aus gewaltsam ein auf Kipp stehendes Fenster. Die Diebe entkamen unerkannt. (878733)

Bargeld und Goldschmuck war die Beute von Unbekannten, am Montag zwischen 13 und 15 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus An der Südbäke eingedrungen sind. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und entkamen anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. (879763)

Wer an den genannten Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

