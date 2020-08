Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Computer und Elektrowerkzeuge entwendet +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr schlug ein unbekannter Dieb die Schaufensterscheine eines Computergeschäfts an der Heiligengeiststraße ein. Anschließend zog er durch das Loch in der Scheibe mehrere Laptops aus der Auslage. Der Täter wurde dabei von einem Zeugen beobachtet; den Angaben zufolge soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann mit blauer Kopfbedeckung gehandelt haben. Der Unbekannte sei nach der Tat mit einem hellen Fahrrad mit Fahrradanhänger vom Tatort geflüchtet. (873678)

Auf einem Parkplatz an der Taastruper Straße wurde am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 8.30 und 9 Uhr die Heckscheibe eines VW Caddy eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten unbekannte Täter drei akkubetriebene Werkzeuge und flüchteten unerkannt. (873797)

Zeugen dieser beiden Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

