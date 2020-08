Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Zeugen nach Wechselgeldbetrug gesucht ++

Oldenburg (ots)

Dreiste Trickbetrüger haben am Mittwochabend zwischen 21:15 und 21:30 Uhr gleich zweimal in Edewecht beim Geldwechseln einen insgesamt dreistelligen Betrag ergaunern können. Während des Bezahlvorganges von Kleinartikeln hat der Täter die Angestellte einer Tankstelle sowie die Kassiererin eines Lebensmittelgeschäfts an der Hauptstraße um das Wechseln mehrerer 100 Euro-Geldscheine in eine kleinere Stückelung gebeten. Dabei war es ihm gelungen, die Kassiererinnen so geschickt abzulenken, dass er mehr Geld herausgegeben bekam, als er vorher hingegeben hatte. Der Täter soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und von korpulenter Statur sein. Er sprach gebrochen deutsch und hatte kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt, einer Jeans und schwarz/weißen Turnschuhen sowie einem dunklen Cappy. Der Mundschutz war schwarz/weiß gestreift. In dem Lebensmittelgeschäft wurde der Täter von einer männlichen Person begleitet, die zwischen 25 und 30 Jahre alt sein soll. Diese Person war mit einem blauen T-Shirt bekleidet und hat rasierte dunkle Haare. Beide Personen haben ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Masche ist nicht neu, doch immer wieder schaffen es Trickbetrüger beim Geldwechsel durch geschickte Ablenkungsmanöver zu täuschen. Die Vorgehensweise ist zwar immer ähnlich, doch die meisten Opfer fallen nichtsahnend darauf herein. Der Trickdiebstahl fällt erst einige Zeit später bei einem Kassensturz auf.

Sachdienliche Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403/927-115.

