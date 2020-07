Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Falscher Handwerker erbeutet Bargeld +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Montag erlangte ein Unbekannter in der Schäferstraße in Oldenburg Bargeld in Höhe von 60 Euro. Wie gestern angezeigt wurde, hatte der Täter gegen 14 Uhr an der Haustür der Geschädigten geklingelt und angegeben, dass er Arbeiten an der Wasserleitung in ihrer Wohnung durchführen müsse. Die 94-jährige Geschädigte gewährte ihm Einlass. Als der Mann bereits gegangen war und sie Geld aus ihrem Portemonnaie holen wollte, stellte sie fest, dass der Betrag fehlte. Die ältere Dame beschreibt den Mann als etwa 1,70 m groß, schlank, dunkelhaarig und mit Koteletten. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass vermutlich derselbe Mann zuvor bei einer Nachbarin geklingelt hatte und sich dieser gegenüber als Scherenschleifer ausgegeben hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. (860438)

