Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Etzhorner Firma +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute wurde zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr in ein Geschäft für Campingbedarf in der Ekernstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten über ein beschädigtes Zaunelement auf der rückwärtig gelegenen Seite auf das Gelände. Über ein Vordach gelangten sie an ein Fenster im 1. Obergeschoss, welches sie mit Gewalt öffneten.

Aus dem Verkaufsraum wurden diverse Warenartikel entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht endgültig bekannt, wird aber im vierstelligen Bereich geschätzt. Aufgrund der Menge und der Abmessungen des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren sie mit dem Fahrzeug auf den Fuß- und Radweg, der die Wilhelmshavener Heerstraße und die Ekernstraße verbindet. Zeugen, die in diesem Bereich in der letzten Nacht oder den letzten Tagen, auffällige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 0441-7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (861360)

