Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Unfälle mit leichtverletzten Personen im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin ereignete sich gestern gegen 16:30 Uhr in der Straße Am Stadtmuseum. Eine 43-Jährige wollte mit ihrem Pkw von der 91er-Straße auf die Straße am Stadtmuseum einfahren und missachtete die Vorfahrt der von links kommenden Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 76-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. (859084)

Ein weiterer Unfall mit zwei leichtverletzten Radfahrern ereignete sich kurz darauf, gegen 18:00 Uhr, auf dem Radweg der Nadorster Straße. Ein 60-Jähriger wollte mit seinem Pedelec einen 22-jährigen Radfahrer, der ebenfalls stadtauswärts fuhr, überholen. Dabei stieß er mit seinem Lenker gegen den Lenker des 22-Jährigen. Beide Radfahrer stürzten und wurden leicht verletzt. Der Pedelecfahrer fiel zudem gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Am Mercedes entstand dadurch ein Sachschaden. (859296)

