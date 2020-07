Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pedelecfahrerin schwer verletzt +++

Oldenburg (ots)

Schwer verletzt wurde am heutigen Vormittag eine 57-jährige Pedelecfahrerin. Sie war gegen 09:45 Uhr im Stadtteil Krusenbusch auf dem Sprungweg unterwegs in Richtung Dwaschweg. Als sie die Einmündung der Straße Am Schmeel als Vorfahrtsberechtigte überqueren wollte, wurde sie von einem 45-Jährigen aus Großenkneten, nach dessen Angaben, übersehen. Dieser beabsichtigte von der Straße Am Schmeel nach rechts in den Sprungweg abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau vom Fahrrad stürzte. Während der Unfallverursacher sofort Erste Hilfe Maßnahmen ergriff, fuhren, seinen Angaben zufolge, mehrere Fahrzeuge zunächst an ihm vorbei, ohne Hilfe anzubieten. Erst nach einigen Minuten hätten Passanten angehalten und ihn bei der Ersten Hilfe unterstützt. Die Frau wurde schließlich mit einer Kopfverletzung in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. (861884)

