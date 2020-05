POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrerin von Drohne gestreift - Zeugen gesucht; Ludwigsburg-Neckarweihingen: Berauschtes Pärchen sorgt für Aufregung

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Radfahrerin von Drohne gestreift - Zeugen gesucht

Bevor die Drohne die junge Frau am Sonntag gegen 13:20 Uhr an Hüfte und Oberarm streifte, hörte sie noch ein Summen oder Brummen. Die 21-Jährige war mit dem Rad im Bereich der Straße "Heckenwiesen" in Ludwigsburg auf einem Radweg unterwegs, als sie durch den Zusammenstoß mit der Drohne leicht verletzt wurde. Der von ihr befahrene Radweg verläuft entlang der Bundesautobahn 81 und der Vorfall geschah in der Nähe des dortigen IKEA. Die verständigten Polizeibeamten konnten allerdings weder die Drohne noch den dazugehörigen Drohnenlenker antreffen. Die Drohne sei silbern und schwarz gewesen und hätte neben sechs Propellern auch eine Kamera gehabt. Die Größe wurde durch die junge Frau auf circa 20 x 20 Zentimetern geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07141 18 5353 zu melden.

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Berauschtes Pärchen sorgt für Aufregung

Der erste Anruf erreichte die Polizei am Sonntag gegen 7:55 Uhr, nachdem sich ein offensichtlich berauschtes Pärchen im Alter von 20 und 21 Jahren derart in der Pfarrstraße in Ludwigsburg-Neckarweihingen gestritten haben soll, dass ein 50-Jähriger es für geboten hielt einzuschreiten. Und im Zuge dessen soll der 20-Jährige dann den Helfer noch beleidigt haben. Um 8:10 Uhr kam dann ein weiterer Anruf, weil sich jetzt in der Pfarrstraße und der Spiegelstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen abspielen würde. Vor Ort trafen die Polizeibeamten dann auf den 20-Jährigen und seine 21-jährige Begleiterin, die beide sehr aufgebracht waren und berauscht wirkten. Der junge Mann wies oberflächliche Verletzungen auf und seine Oberbekleidung war zerrissen. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest bestätigte sich der Verdacht auf eine deutliche Alkoholisierung. Den bisherigen Ermittlungen nach begab sich das Pärchen wohl nach dem Zusammentreffen mit dem 50-jährigen in der Pfarrstraße von dort in die Austraße, wo es zu einem erneuten Streit zwischen den Beiden kam, in dessen Verlauf der 20-Jährige auf ein Grundstück urinieren wollte. Der 50-jährige Anwohner sprach die beiden dann auf ihr Benehmen an, woraufhin auch er von dem 20-jährigen beleidigt worden sein soll. Als der Streit zwischen dem jungen Mann und seiner Begleiterin dann zu eskalieren drohte, wollte der 50-jährige Anwohner die zwei trennen, woraufhin er dabei dann durch die 21-Jährige leicht verletzt wurde. Danach ging es dann offensichtlich weiter in den Bereich der Pfarrstraße und Spiegelstraße, wo es zu einer Auseinandersetzung mit einer unklaren Anzahl nicht bekannter Personen gekommen sein muss. Noch während der Anzeigenaufnahme sprach ein 29-Jähriger die Beamten an und teilte mit, dass sein Audi beschädigt worden war. Das Fahrzeug wies eine Delle auf und stand an der Örtlichkeit der Auseinandersetzung. Der Sachschaden wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt. Damit war es aber noch nicht genug, denn der 20-Jährige beleidigte die Polizisten noch vor Ort mehrfach. Der Polizeiposten Oststadt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung übernommen.

