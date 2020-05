Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Pedelec gestohlen; Wasserrohrbruch in der Bauernstraße; Unfallflucht in der Marktstraße

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Pedelec gestohlen

Ein Pedelec wurde zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 9:45 Uhr, in der Glemsstraße in Ditzingen gestohlen. Das Pedelec hatte einen Wert von circa 1.100 Euro und befand sich in einem dortigen Parkplatzbereich. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07156 4352 0 zu melden.

Ditzingen: Unfallflucht in der Marktstraße

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde am Samstag zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr ein in der Markstraße in Ditzingen abgestellter schwarzer Audi beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

Ditzingen: Wasserrohrbruch in der Bauernstraße

Zahlreiche Haushalte waren am Sonntag ohne Wasserversorgung, nachdem es gegen 21:00 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Bauernstraße in Ditzingen kam. Offensichtlich war eine Wasserleitung unter der Fahrbahn gebrochen, so dass Wasser massiv ins Erdreich und die Fahrbahnbefestigung geflossen war. Dadurch brachen Bitumenfugen auf, die Fahrbahn wölbte sich nach oben und riss in der Folge ein. Durch einen Wassermeister der Stadtwerke Ditzingen konnte nach längerer Suche das Wasser abgestellt werden. Da die Straße zur Reparatur der Wasserleitung aufgebrochen werden sollte, mussten auch im dortigen Bereich geparkte Fahrzeuge durch die Halter umgestellt werden. Die genaue Ursache ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell