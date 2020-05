Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Container auf dem Gelände des Zweckverband Restmüllheizkraftwerks aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Container auf dem Gelände des Zweckverband Restmüllheizkraftwerks aufgebrochen

Zwischen Samstag 08.30 Uhr und Sonntag 04.15 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf dem Gelände des Zweckverband Restmüllheizkraftwerks Böblingen im Musberger Sträßle ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang auf das Gelände und brachen dann zwei Container auf. Einer der Container dient als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter. Der zweite wird derzeit als Büro genutzt. Aus den Containern stahlen die Unbekannten zwei Bohrmaschinen samt Akkus und drei Ladegeräte sowie drei Smartphones im Gesamtwert von etwa 1.200 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Herrenberg: Unfall zwischen Kuppingen und Affstätt

Im Kreisverkehr zwischen Kuppingen und Affstätt ereignete sich am Montag kurz nach 08.00 Uhr ein Unfall zwischen einem 66 Jahre alten Radfahrer und einer 84-jährigen VW-Lenkerin. Der Radler, der den Radweg parallel der Bundesstraße 296 von Kuppingen kommend befuhr, wollte die Kreisstaße 1081 im weitere Verlauf in Richtung Affstätt überqueren. Mutmaßlich übersah er, nachdem er zunächst angehalten hatte, die 84 Jahre alte VW-Fahrerin, die den Kreisverkehr verlassen und auf die K 1081 in Richtung Herrenberg eingefahren war. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuglenker zusammen. Der Radfahrer stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann, der einen Helm trug, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 7.000 Euro belaufen. Währen der Unfallaufnahme musste der Verkehr in Richtung Herrenberg über Affstätt umgeleitet werden.

