POL-MA: Mannheim/BAB 6: Schwerpunktkontrolle des gewerblicher Güter- und Personenverkehr

Am Mittwoch, 07.08.2019, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, führte die Verkehrspolizei Mannheim auf der BAB 6, Parkplatz Linsenbühl eine LKW-Gefahrgutkontrolle durch. Insgesamt wurden Dabei wurden durch die Gefahrgut- und Schwerverkehrsspezialisten 23 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer kontrolliert, 16 davon wurden beanstandet, was zu einer Beanstandungsquote von knapp 70 % führte. Bei einem polnischen LKW konnten bei einer Überprüfung Mängel an der Lenkung festgestellt werden. Der LKW wurde einem Sachverständigen zugeführt. Die Überprüfung ergab insgesamt 12 erhebliche und zwei verkehrsunsichere Mängel. Der LKW wurde als verkehrsunsicher eingestuft.

Ein deutscher LKW-Fahrer war nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins für seinen Tanklastzug. Zudem konnten bei der Überprüfung gefahrgutrechtliche und fahrpersonalrechtliche Verstöße festgestellt werden.

Erhebliche Mängel an einem deutschen Tankfahrzeug führten zur Vorstellung bei einem Sachverständigen. Dieser stufte den Auflieger auf Grund erheblicher Mängel an der Bremsanlage und einem Riss an einer Schweißnaht am Rahmen als verkehrsunsicher ein. Des Weiteren konnten mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, Geschwindigkeitsverstöße und mehrere gefahrgutrechtliche Verstöße festgestellt werden.

Folgende Feststellungen wurden bei den Kontrollen getroffen:

1 x Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis 12 x Gefahrgutrechtliche Verstöße 3 x Anzeigen nach StVO - Fahrzeugmängel 1 x Anzeige nach StVO - Geschwindigkeit 1 x Anzeige nach StVO - Ladungssicherung 5 x Anzeigen nach Fahrpersonalrecht 5 x Untersagung Weiterfahrt 2 x Verkehrsunsichere Fahrzeuge

Die Maßnahmen haben sich bewährt und werden fortgesetzt.

