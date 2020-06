Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200619 - 0601 Frankfurt-Sindlingen: Leblose Person im Main aufgefunden - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 15.06.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde im Bereich Hochheim eine leblose Person durch einen Angler im Main aufgefunden, welche diverse äußere Verletzungen aufwies. Erste Ermittlungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das Opfer, ein 62-jähriger Mann aus Kriftel, ist höchstwahrscheinlich zwischen Kriftel und Sindlingen, in Höhe eines Klärwerks, an einem parkähnlichen Bereich, in den Main gelangt. Dort konnten Ermittler das auffällige Moped des Opfers auffinden. Die Örtlichkeit kann über einen direkt am Main liegenden Fahrradweg erreicht werden.

Die Kriminalpolizei Frankfurt hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen und wendet sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

- Wer hat am Sonntag, den 14.06.2020, verdächtige Beobachtungen im Bereich zwischen Kriftel und Sindlingen gemacht, an der die Person mutmaßlich ins Wasser gelangt ist?

- Wer kann Angaben zu dem Moped machen? (Bild als Anlage)

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 - 755 51199 mit der Frankfurter Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

https://k.polizei.hessen.de/341230123

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell