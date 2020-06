Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200619 - 0598 Frankfurt-Griesheim: Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(fue) Zwischen Mittwoch, dem 17. Juni 2020, 20.00 Uhr und Donnerstag, den 18. Juni 2020, 12.00 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter in der Froschhäuser Straße mit schwarzer Farbe Schmierereien an. Auf einen vor der Anwesen Nummer 19 geparkten Mercedes Sprinter mit kroatischer Zulassung sprühten sie auf die Hecktür ein Hakenkreuz. Auf die daneben befindliche Hauswand sprühten sie in großen Lettern verächtlich machende Sprüche gegen die Bundesrepublik und den Islam.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem 16. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511600 in Verbindung zu setzen.

