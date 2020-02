Polizeidirektion Pirmasens

Am 31.01.2020 zwischen 11:20 Uhr und 11:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen braunen Pkw des Typs Opel-Adam, der rückwärts in Queraufstellung gegenüber dem Thai-Restaurant auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers abgestellt war. Am Opel-Adam wurden im vorderen rechten Bereich der Stoßfänger und das Scheinwerferglas beschädigt (Schadenshöhe ca. 800 EUR). Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise zur Verkehrsunfallflucht. |pizw

