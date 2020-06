Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200619 - 0600 Frankfurt-Nordend: Erst ausbaldowert, dann festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelang es Zivilfahndern im Nordend einen 35-jährigen Mann festzunehmen, der es auf einen Tresor eines Reifenhändlers abgesehen hatte.

Schon am Nachmittag fiel der spätere Beschuldigte mit einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt der Hanauer Landstraße auf. Da dieser bereits wegen diversen Einbruchsdiebstählen in Erscheinung getreten war, nahmen in Zivilfahnder fortan verdeckt unter Beobachtung. Mit einem weißen Transporter begab sich der Beschuldigte sodann zu einem Reifenhändler auf der Friedberger Landstraße, den er augenscheinlich auskundschaftete. Als er sich anschließend wieder von diesem entfernte und es ihm gelang, zügig durch den Berufsverkehr zu kommen, war es zunächst nicht mehr möglich, ihn weiter zu beobachten. Etwas Geduld und polizeilicher Spürsinn sollte sich allerdings zu einem späteren Zeitpunkt "auszahlen". Die Fahnder legten sich im Bereich des Geschäftes "auf die Lauer". Und tatsächlich, gegen 01:30 Uhr, erschien der Beschuldigte dann erneut beim Reifen-Fachgeschäft und begab sich zum hinteren Bereich des Gebäudes. Auch dessen weißer Transporter war nur unweit entfernt geparkt. Dumpfe Schläge vom Gebäude ließen keine Zweifel mehr daran, was folgen sollte. Als der Beschuldigte schließlich mit einem Hubwagen, auf dem sich ein Tresor befand, wieder aus dem Gebäude kam und die Beute zu seinem Transporter bringen wollte, klickten die Handschellen. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Der 35-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

