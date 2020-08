Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++22jähriger verliert die Kontrolle über sein Motorrad+++

Oldenburg (ots)

Am 01.08.2020 befährt ein 22jähriger Wilhelmshavener mit seinem Motorrad die A 29 in Richtung Oldenburg. Im Wilhelmshavener Kreuz verlässt er die Autobahn und ist im Begriff, über die Kreisfahrt auf die B 210 in Richtung Wilhelmshaven zu wechseln.

In der Kreisfahrt verliert der Wilhelmshavener die Kontrolle über das Motorrad, stürzt und schlittert unter die Schutzplanke der Nebenfahrbahn der B210.

Der Fahrer des Motorrades verletzt sich schwer.

Die Verkehrsunfallaufnahme dauerte mehrere Stunden an.

