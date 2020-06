Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Fahrerin muss ihren Führerschein abgeben

Heidenheim (Heidenheim) (ots)

Schnell wurde den aufnehmenden Beamten klar, warum eine 61 Jährige Fahrerin eines Toyota von der Unfallstelle geflüchtet ist. Sie hatte zuviel Alkohol getrunken und ist in diesem Zustand am Pfingstsonntag gegen 12.45 Uhr, in der Albert-Schweitzer-Straße auf einen geparkten Audi gefahren. Ohne nach dem Schaden an dem anderen Auto zu sehen fuhr sie weg. Ein aufmerksammer Nachbar informierte jedoch die Polizei. Er hatte den Unfall beobachtet und konnte sich das Kennzeichen notieren. Auch konnte er eine sehr gute Beschreibung der Fahrerin abgeben. Das Fahrzeug und die Fahrerin wurden in unmittelbarer Nähe angetroffen. Eine Blutentnahme und die Abgabe ihres Führerscheins waren die Folge. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500,00 EUR.

+++0961039+++ PP Ulm, FLZ

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell