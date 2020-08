Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Außenspiegel abgetreten +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Randalierer haben in der Nacht von Montag auf Dienstag am Alten Postweg in Kreyenbrück mehrere geparkte Autos beschädigt. In der Zeit zwischen 17 und 7 Uhr haben die Täter bei einem Dacia, einem Toyota sowie einem Hyundai die rechten Außenspiegel abgerissen sowie den Lack zerkratzt. Ein Mazda wurde mit eingeschlagener Seitenscheibe vorgefunden. Die beschädigten Fahrzeuge waren auf einem seitlichen Parkstreifen des Alten Postwegs abgestellt.

Anwohner schilderten der Polizei, dass sie zwischen 0.30 und 1 Uhr in der Nacht lautes Geschrei aus Richtung der Straße wahrgenommen hätten. Ob dies im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen steht, ist jedoch unklar. Die Polizei sucht daher weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat oder möglichen Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (882278)

