Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrecher im Kleingartenverein

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher gewaltsam in mindestens zwei Lauben und einen Schuppen eines Kleingartenvereins an der Straße Fürmannsheck ein.

Ob die Diebe etwas mitnahmen ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

