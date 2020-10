Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Kornwestheim und Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein Audi A3 gegen 00.30 Uhr die Aldinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe Pfarrstraße kollidierte der BMW mit einer Mauer der Evangelischen Kirchengemeinde. Im Anschluss wurde das Fahrzeug von den drei männlichen Insassen zur Seite geschoben und unverschlossen zurückgelassen. Die Personen gingen flüchtig. Kurz zuvor kam es bereits an der Kreuzung Aldinger Straße/Leibnizstraße zu einem Vorfall, bei dem ein Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit aus der Leibnizstraße in die Aldinger Straße fuhr. Bei dem beschriebenen Fahrzeug dürfte es sich um den späteren Unfallwagen gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07154 1313 0 mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Besigheim: Verkehrsunfall hat eine Leichtverletzte zur Folge

Am Samstag befuhr der 58-jährige Lenker eines Audi A6 gegen 17.00 Uhr die Hessigheimer Straße in Richtung Besigheim. Nach der Neckarbrücke querte ein herrenloser Hund die Fahrbahn und zwang den Audi-Lenker zu einer Gefahrenbremsung. Eine nachfolgende 16-jährige Lenkerin einer 125-er KTM konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf den Audi, in dessen Folge die Lenkerin über ihre KTM geschleudert wurde und in der Heckscheibe des Audi zum Liegen kam. Durch den Aufprall wurde die 16-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Hund rannte davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

