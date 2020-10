Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: An geparktem Auto Lack verkratzt - Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in Nußloch ein geparktes Auto. Die Geschädigte stellte ihren Seat am Dienstag, gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Leopoldstraße ab. Als sie am nächsten Morgen, gegen 5.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass Unbekannte den Lack an der Fahrertür und der hinteren linken Tür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatten.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

