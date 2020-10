Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen Geschwindigkeitsmessanlage - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Hoffenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst am 30.09.2020 zur Anzeige gebracht wurde, beschädigte ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Geschwindigkeitsmessanlage in Hoffenheim. Der Unbekannte besprühte kurz vor Mitternacht die Kamera-Scheibe des in der Sinsheimer Straße aufgestellten Geschwindigkeitsüberwachungs-Anhängers mit schwarzer Lackfarbe. Es entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

