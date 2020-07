Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen, Heidenheim, Nattheim - Alkoholisiert und unter Drogen

Vier berauschte Fahrer zog die Polizei am Mittwoch in der Region aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

In Dischingen kontrollierte die Polizei zwei Fahrer, die zu viel Alkohol intus hatten. Einen 50-Jährigen stoppte die Polizei gegen 21.45 Uhr. Er muss mit einem Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen. Ein 32-Jähriger, den die Polizei gegen 23.30 Uhr anhielt, hatte deutlich zu viel Alkohol getrunken. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Auch in Heidenheim war ein Autofahrer unterwegs, der zu viel Alkohol getrunken hatte. Den 39-Jährigen stoppte die Polizei gegen 23.10 Uhr. In Nattheim hielt die Polizei gegen 19.45 Uhr einen 21-Jährigen an. Bei ihm hatten die Beamten den Verdacht, dass er unter der Einwirkung von Drogen stehen könnte. Ein Schnelltest verlief positiv, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

++++1222422++++1222392++++1222041+++1221583

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell