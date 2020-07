Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Motorradfahrer schleudert in Radfahrerin

Zwei Leichtverletzte forderte am Dienstag ein Unfall in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr wollte eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad die Waldseer Straße aus Richtung Ergattenstraße überqueren. In der Mitte blieb die Frau verkehrsbedingt stehen. Als sie die restliche Straßenhälfte überquerte, übersah sie einen Motorradfahrer. Mit dem war ein 20-Jähriger stadtauswärts unterwegs. Der Mann machte mit seiner KTM eine Vollbremsung, um eine Kollision mit der Radfahrerin zu vermeiden. Dabei stürzte er seitlich und schleuderte in die Frau, die daraufhin ebenfalls zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte beide Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 2.500 Euro.

