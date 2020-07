Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer prallen zusammen

Ins Krankenhaus musste nach einem Unfall am Dienstag in Ulm eine 72-Jährige.

Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit dem Mountainbike die Münsterpassage aus Richtung Münsterplatz. Er bog nach links in die Pfauengasse ab und übersah dabei die von links kommende Seniorin. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichversuchs stießen die Räder zusammen, worauf die 72-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Trekkingrad der Frau entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

