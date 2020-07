Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Von der Sonne geblendet

In Ummendorf stießen am Dienstag zwei Fahrzeug zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr war ein VW in der Fischbacher Straße in Richtung Biberach unterwegs. Der 48-Jährige hatte Vorfahrt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-Jähriger in seinem Toyota. Er wollte von der Bachstraße in die Schweinhauser Straße fahren. An der Kreuzung übersah der Toyotafahrer das Auto des 48-Jährigen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne stieß er mit dem VW zusammen. Die vier Insassen im Toyota und die zwei Personen im VW blieben unverletzt. Ein Krankenwagen war vorsorglich vor Ort. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Verursacher erwartet nun eine Anzeige und Bußgeld.

Hinweis der Polizei: Wenn die Sonne besonders tief steht, sieht dies zwar schön aus, spricht allerdings auch für ein höheres Unfallrisiko. Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge oder Anzeigen der Ampeln werden nicht mehr oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Bewegen Sie sich vorsichtiger und fahren Sie vorausschauend. Drosseln Sie Ihre Geschwindigkeit rechtzeitig, wenn Sie abbiegen wollen. Halten Sie Abstand zu den Vorausfahrenden. Halten Sie Ihre Windscheibe sauber, um die Sicht bei einer Blendung nicht noch mehr einzuschränken. Kontrollieren Sie die Wischblätter Ihres Scheibenwischers, falls Sie die Scheibe unerwartet sauber bekommen müssen. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie blenden könnte.

