Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Unfallverursacher flüchtet

Nicht um den Schaden gekümmert hat sich ein Autofahrer am Montag oder Dienstag in Blaustein.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 und 17 Uhr parkte ein Pkw in einer Hofeinfahrt in der Mähringer Straße. In dieser Zeit stieß ein Unbekannter gegen den BMW und beschädigte ihn an der hinteren Stoßstangen. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro hat sich der Unfallverursacher nicht gekümmert. Stattdessen flüchtete er. Seine Spuren blieben an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Ulm-West (0731/1880) erste Hinweise auf den Unfallverursacher.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++1216193

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell