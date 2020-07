Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer nahm einem Kleinkraftrad am Dienstag in Ulm die Vorfahrt und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in der Rothstraße in Richtung Keplerstraße. Dort bog er nach rechts ab. In der Keplerstraße kam von rechts ein 40-Jähriger mit seiner Yamaha und hatte Vorfahrt. Den übersah der unbekannte Autofahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Rollerfahrer nach rechts. Auf dem Gehweg prallte er gegen eine geparkte Piaggio. Im Anschluss landete der 40-Jährige der Außenbestuhlung einer Gaststätte. Der unbekannte Autofahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr weiter. Der Rettungsdienst kümmerte sich an der Unfallstelle um den leicht verletzten 40-Jährigen. Den Schaden an den beiden Zweirädern schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Ein Schaden an der Bestuhlung der Gaststätte entstand wohl nicht. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 1212372

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell