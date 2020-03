Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruchsversuch in eine Kindertagesstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher scheiterten an dem Versuch in eine Kindertagesstätte am Pannenberg einzubrechen.

Ein Mitarbeiter hatte die Türen und Fenster der Tagesstätte am Montag (02.03.) gegen 16:30 Uhr verschlossen. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine frischen Beschädigungen. Erst am Nachmittag des nächsten Tages (03.03.) bemerkte ein weiterer Mitarbeiter, dass ein Fenster beschädigt wurde. In der Tagesstätte war jedoch niemand.

Zeugen, die in der genannten Zeit im Bereich Alte Wipperfürther Straße / Am Pannenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0. (gb)

