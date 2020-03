Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche brechen in Elektrofachgeschäft ein: Festnahme! - Hilden - 2003092

Den Hinweisen eines aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Dienstag (17. März 2020) zwei Jugendliche festnehmen konnte, die kurz zuvor in einen Elektrofachhandel am Axlerhof in Hilden eingebrochen waren.

Das war passiert:

Gegen 0:10 Uhr wurde ein Anwohner des Axlerhofs von dem Alarm eines benachbarten Elektronik-Geschäfts aus dem Schlaf gerissen. Als der Mann aus dem Fenster schaute, sah er, dass die Schaufensterscheibe des Geschäfts eingeschlagen wurde. Anschließend reagierte der Mann genau richtig und informierte umgehend die Polizei.

So konnten die Beamten im Rahmen ihrer Fahndung nach verdächtigen Personen auf zwei Jugendliche treffen. Die beiden 13 und 15 Jahre alten Jungen hatten sich in einem Gebüsch auf einem in Tatortnähe befindlichen Parkplatz versteckt. In ihrer unmittelbaren Nähe konnte die Polizei zudem eine aus dem Geschäft entwendete Kasse sicherstellen.

Auf Nachfrage gab einer der beiden Jugendlichen zu, wegen Langeweile und aus Geldnot mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen und sich die Kasse gegriffen zu haben.

Die Polizei leitete gegen das Duo Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Teenager ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Insgesamt entstand bei dem Einbruch ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

