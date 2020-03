Polizei Mettmann

POL-ME: Handy-Raub nach Online-Geschäft: Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 2003090

Mettmann (ots)

Am Montag (16. März 2020) haben zwei bislang unbekannte Täter das Handy eines Langenfelders geraubt. Das war passiert:

Über eine Online-Plattform hatte ein Langenfelder sein hochwertiges Smartphone zum Verkauf angeboten. Nachdem er sich mit einem vermeintlichen Käufer auf einen Preis in Höhe von rund 1.400 Euro geeinigt hatte, vereinbarte man für Montagabend, 18 Uhr, ein Treffen, um den Kauf abzuschließen.

Tatsächlich erschien der vermeintliche Käufer nicht alleine, sondern in Begleitung eines Freundes gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz an der Richrather Straße. Als er den beiden Männern das Smartphone zur Begutachtung aushändigte, steckten sie es plötzlich weg und rannten in Richtung Martinplatz davon.

Kurz darauf alarmierte der Langenfelder die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - etwa 25 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - schmale Statur - kurze, schwarze Haare - trug eine dunkelrote Jacke sowie eine dunkle Jeans - hatte ein "südländisches Erscheinungsbild"

Zweiter Täter:

- männlich - älter als 25 Jahre - etwa 1,70 Meter groß - schmale Statur - kurze, schwarze Haare - hatte eine auffällige Tätowierung an der rechten Hand (Gemälde) - trug eine dunkle Jacke oder Weste - hatte ein südländisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den beiden Tätern. Diese nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

