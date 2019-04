Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Syke - Straßenverkehrsgefährdung +++ Asendorf - Verkehrsunfallflucht +++ Stuhr -Diebstahl aus Transporter +++

Diepholz (ots)

+++ Syke - Straßenverkehrsgefährdung +++

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Montag, 08.04.19, auf der Bassumer Landstraße in Syke. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr die L333 aus Syke kommend in Richtung Bramstedt und überholte trotz Gegenverkehr im Überholverbot. Ein Zusammenstoß konnte nur verhindert werden, indem der Gegenverkehr und der zu Überholende stark abbremsten. Bei dem verwendeten PKW handelte es sich um einen schwarzen VW Golf Plus. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder zur Fahrzeugführerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel. 04242/969-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Asendorf - Verkehrsunfall mit verletzten Personen +++

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 09.04.19, gegen 13:30 Uhr in Asendorf. Ein 18-jähriger Hyundaifahrer befuhr die Vilser Straße und wollte auf die Essner Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich übersah er einen 64-jährigen Toyotafahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

+++ Asendorf - Verkehrsunfallflucht +++

Zu einem Verkehrsunfall kam es am heute Morgen gegen 8 Uhr auf der Hohenmoorer Straße in Asendorf. In einem Kurvenverlauf verließ ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW den Fahrstreifen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Außenspiegel gegen den entgegenkommenden Pkw eines 55-jährigen aus Asendorf. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter 04242/969-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Ehrenburg - Unfall unter Alkoholeinfluss +++

Gestern Nachmittag kam es in Ehrenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15:20 Uhr befuhr eine 52-jährige Frau aus der Samtgemeinde Schwaförden mit ihrem VW die L 341 in Höhe Stocksdorf als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und fast frontal gegen einen Baum fuhr. Die Frau verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde ins Krankenhaus verbracht. Ein bei der Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr droht der Entzug der Fahrerlaubnis. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Pkw (Schaden ca. 10000EUR) war die L 341 zeitweise voll gesperrt.

+++ Stuhr -Diebstahl aus Transporter +++

Zwischen Montag, 08.04.2019, 18 Uhr, und Dienstag, 09.04.2019, 06:40 Uhr kam es in Brinkum in der Syker Straße zu einem Diebstahl aus einem Transporter. Unbekannte Täter entwendeten zum wiederholten Mal, innerhalb einer Woche, aus einem Transporter Werkzeuge in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sandra Franke



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480109

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell