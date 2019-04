POL-DH: +++ Syke -Verkehrsunfallfluchten aufgeklärt +++ Syke - Unfallgeschädigter gesucht +++ Stuhr -Verkehrsunfall mit einer verletzten Person +++

Polizeiinspektion Diepholz

+++ Syke -Verkehrsunfallfluchten aufgeklärt +++

Gestern Mittag beging in der Barrier Straße ein 67-jähriger Syker eine Verkehrsunfallflucht. Der Mann kollidierte zuvor beim Rückwärtsfahren mit einem Ford. Danach entfernte er sich in seinem Daimler von der Unfallstelle, ohne eine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Dabei wurde er durch eine Zeugin beobachtet. Diese fotografierte das Kennzeichen des flüchtigen Autos und teilte es der Polizei mit. Auf diesem Wege konnte die Flucht aufgeklärt werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt etwa 1 600 Euro.

Eine zweite Verkehrsunfallflucht ereignete sich im Husumer Weg. Dort verursachte ein 25-jähriger Pizzalieferant aus Syke ebenfalls beim Rückwärtsfahren einen Verkehrsunfall. Auch er entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Eine Anwohnerin hatte die Tat beobachtet und konnte wichtige Ermittlungsansätze zur Aufklärung liefern, die am Ende zum Täter führten. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2 000 Euro geschätzt.

+++ Syke - Unfallgeschädigter gesucht +++

Die Polizei in Syke sucht einen Geschädigten eines Verkehrsunfalls. Dieser ereignete sich gestern Mittag gegen 13:30 auf dem Famila-Parkplatz in der Straße "Zum Hachepark". Ein 50-jähriger Audifahrer war zuvor gegen ein geparktes Auto gefahren. Durch eine aufmerksame Zeugin konnte der Audifahrer, welcher nach dem Unfall abseits geparkt hatte, angetroffen werden. Allerdings befand sich der beschädigte Wagen zu der Zeit nicht mehr auf dem Parkplatz, sodass ein Personalienaustausch nicht mehr möglich war. Der Geschädigte dieses Unfalls wird gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter 04242/9690 zu melden.

+++ Sulingen - Gefährliche Körperverletzung +++ Am Montag, den 08.04.2019, gegen 19:00 Uhr kam es im Grasweg in Sulingen zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im Verlaufe dieser Streitigkeiten kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Kontrahenten. Dabei wird einer der Beiden von dem Anderen getreten und gebissen. Außerdem wird einer der beiden durch ein Taschenmesser an der Hand verletzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

+++ Varrel - Sachbeschädigung durch Graffiti +++

In der Zeit vom 01.04. - 08.04.2019 kam es zu Sachbeschädigungen mittels Graffiti an einen Güllehochbehälter in der Straße Köhlberg, Varrel. Es wurden zwei Schriftzüge mittels Sprühfarbe auf den Behälter aufgebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Nummer 04271/949-0 zu melden.

+++ Sulingen - LKW mit erheblichen Mängeln +++

Am 08.04.2019 gegen 08:00 Uhr fiel den Beamten des Polizeikommissariats Sulingen auf der B214 ein LKW auf, der einen nicht unerheblichen Schaden an der Front und dem Seitenteil aufwies. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass die Beleuchtungseinrichtungen mangelhaft und die Motorsteuerung schlecht eingestellt waren. Der Motor qualmte derart stark, dass die Sicht anderer Verkehrsteilnehmer erheblich beeinträchtigt war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer bis zum Beheben der Mängel untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

+++ Sulingen - Verkehrsunfallflucht +++

Am 08.04.2019 gegen 11:50 Uhr beabsichtigte eine Führerin eines PKW von dem Grundstück an der Galtener Straße in Sulingen in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie einen Fahrradfahrer mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem ein Sachschaden am PKW entsteht. Nach einem kurzen Gespräch entfernt sich der Mann mit seinem Pedelec, ohne seine Daten auszuhändigen und erforderliche Feststellungen treffen zu lassen. Die Polizei ist in diesem Falle gezwungen, ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Unfallbeteiligten einzuleiten. Beschreibung des E-Bike-Fahrers: männlich, ca. 60 Jahre alt, kräftige Statur. Der Mann trug ein kariertes Hemd. Der E-Bike-Fahrer und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem PK Sulingen, Tel.: 04271/949-0, in Verbindung zu setzen.

+++ Stuhr -Verkehrsunfall mit einer verletzten Person +++

Am Montag,08.04.2019, gegen 06:20 Uhr kam es auf der Syker Straße im Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer. Der 38-jährige Audi-Fahrer übersah den vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Motorradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6500 Euro.

+++ Stuhr -Diebstahl von Fahrzeug -Zeugenaufruf +++

Zwischen Freitag, 05.04.2019, und Montag, 08.04.201,9 kam es in Seckenhausen auf dem Parkplatz der geschädigten Firma in der Holunderstraße zu einem Diebstahl von einem Abschleppfahrzeug. Noch unbekannte Täter schlugen dazu die Scheibe der Fahrerseite ein und gelangten so in das Innere des Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

