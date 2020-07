Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Motorradfahrer stößt mit Pedelec zusammen/ Leichte Verletzungen erlitt am Dienstag ein Zweiradfahrer bei einem Unfall in Rot.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec in der Orsenhauser Straße. Er war in Richtung Orsenhausen unterwegs. Der Mann wollte nach links in den Kirchweg abbiegen und hatte sich wohl eingeordnet. Ein 50-jähriger Motorradfahrer fuhr in gleicher Richtung. Er setzte zum Überholen an. Dabei streifte das Motorrad den 59-Jährigen und brachte ihn zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge ist unklar, ob der Radler Handzeichen gegeben oder nach hinten geschaut hat. Einen Fahrradhelm hatte der Mann getragen. Den Gesamtsachschaden an dem Fahrrad und der Honda schätzt die Polizei auf ungefähr 700 Euro. Die Beamten des Polizeirevier Laupheim (07392/96300) erforschen nun den genauen Unfallhergang und suchen Zeugen.

Hinweis der Polizei: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Verkehrs ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Wer trotzdem überholt, gefährdet sich und andere. Das kann zu Unfällen mit schweren Folgen führen. Die Polizei rät, lieber entspannt hinter dem Vordermann herzufahren. Damit alle sicher ankommen.

