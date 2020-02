Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizisten führen Alkoholkontrollen von LKW-Fahrern durch: Zwei Fahrern blieb Fahrtantritt versagt

Kassel (ots)

Kassel/Lohfelden (Landkreis Kassel):

Beamte des Polizeireviers Ost führten am gestrigen Sonntag Kontrollen des Güterverkehrs zur Erkennung fahruntauglicher Lkw-Fahrer, insbesondere durch Alkoholisierung, vor dem Fahrtantritt durch. Hierbei überprüften die Beamten insgesamt 112 Personen und 106 Fahrzeuge. Erfreulicherweise war die Mehrzahl der Kontrollierten, die ihre Fahrt in Kürze antreten wollten, nicht alkoholisiert. Zwei Sattelzugfahrern mussten die Polizeibeamten allerdings den Fahrtantritt bis zum heutigen Montagmorgen untersagen, da ein Atemalkoholtest bei ihnen 0,92 sowie 0,96 Promille zum Ergebnis hatte.

Die Polizeibeamten führten ihre Kontrollen in der Zeit zwischen 15 und 20 Uhr durch und überprüften die Fahrer auf Parkplätzen, wie in der Max-Plank-Straße und "Am Fieseler Werk" in Lohfelden und am Autohof Lohfeldener Rüssel. Bei 46 Fahrern wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Vier Tests ergaben eine niedrige Alkoholisierung mit Werten von unter 0,3 Promille, was für die betreffenden Fahrer in diesen Fällen keine Folgen hatte. Bei den beiden Fahrern mit den Werten von knapp einer Promille schritten die Polizisten hingegen gefahrenabwehrend zur Tat und stellten die Fahrzeugpapiere vorläufig sicher. Fünf Fahrer mussten sich Drogentests unterziehen, die allesamt negativ verliefen. Wie die Polizeibeamten abschließend resümieren, werden sie diese Kontrollen, die von Seiten der meisten Lkw-Fahrer begrüßt wurden, auch in Zukunft durchführen.

