POL-KS: Unbekanntes Trio versucht Pizzeria in Lohfelden zu überfallen: Kripo sucht Zeugen

Lohfelden (Landkreis Kassel): Drei bislang unbekannte und maskierte Täter versuchten am späten Samstagabend eine Pizzeria in Lohfelden zu überfallen. Aufgrund der Weigerung der anwesenden Mitarbeiter, das Geld auszuhändigen, flüchteten die Räuber allerdings ohne Beute. Die sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung führte nicht mehr zur Festnahme des Trios. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die drei unbekannten Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte das Trio den Imbiss in der Hauptstraße gegen 23 Uhr betreten. Mit verdeckten Gesichtern, bedrohlicher Haltung und unter Vorhalt eines derzeit noch unbekannten Gegenstandes forderten sie von dem Angestellten an der Kasse die Herausgabe des Bargeldes. Als ein zweiter Mitarbeiter auf den Überfall aufmerksam wurde, eilte er seinem Kollegen zu Hilfe. Gemeinsam verweigerten sie vehement die Herausgabe des Geldes, woraufhin das Trio aus der Pizzeria flüchtete und in unterschiedliche Richtungen wegrannte.

Täterbeschreibung:

1.) männlich, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, 18 bis 21 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, krause schwarze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Kapuzenjacke, schwarzes Tuch über Mund und Nase

2.) männlich, ca. 1,70 Meter groß, helle Hautfarbe, etwas kräftiger als die anderen beiden Täter, bekleidet mit dunkler Jacke, rotes Tuch über Mund und Nase

3.) männlich, ca. 1,65 Meter groß, 18 bis 21 Jahre, dunkle Hautfarbe, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze, schwarzes Tuch über Mund und Nase

Die Ermittler des K 35 bitten Zeugen, die Hinweise auf das beschriebene Trio geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

