POL-UL: (UL) Blaustein - Parkender Pkw beschädigt

Kratzer hinterließ ein Unbekannter am Dienstag an einem Mercedes in Ehrenstein.

Ulm (ots)

Gegen 5 Uhr stellte eine Autofahrerin ihren Pkw auf einen Parkplatz in der Hummelstraße ab. Als die Frau gegen 13.20 Uhr zu ihrem Mercedes zurückkam, musste sie feststellen, dass es beschädigt ist. Ein Unbekannter hatte die Türen auf der linken Seite zerkratzt und so einen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro verursacht. Die Beamten von Polizeiposten Blaustein (0731/1880) haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

