Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Auto landet auf dem Dach

Unverletzt blieb eine Frau nach einem Unfall am Dienstag bei Nattheim.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr die 21-Jährige mit ihrem Audi in der Daimlerstraße. Die Frau geriet auf die Gegenfahrbahn und lenkte gegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und landete im Acker. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst untersuchte die Frau. Die blieb unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

