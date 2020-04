Polizei Wuppertal

POL-W: W- Geldautomat in Wuppertal gesprengt

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (03.04.2020, 02:30 Uhr) sprengten Unbekannte einen Geldautomaten an der Berliner Straße in Wuppertal-Oberbarmen. Gegen 02:30 Uhr, riss ein lauter Knall mehrere Anwohner der umliegenden Straßen aus dem Schlaf. Die Zeugen erkannten mehrere maskierte Personen, die ein dunkles Fahrzeug bestiegen und fluchtartig über die B7 in Richtung Schwelm fuhren. Die alarmierten Polizisten stellte am Tatort die Sprengung eines Geldautomaten fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter nicht in den Besitz der Bargeldbestände. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unterstützt durch einen Hubschrauber, verlief negativ. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (weit)

