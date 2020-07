Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - 10-Jähriger entdeckt Feuer

Am Dienstag brannte in Laichingen auf einem Dach eine Stromleitung.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr kontrollierten zwei Laichinger Polizisten in der Radstraße eine Gruppe Jugendlicher. Dabei sprach sie der 10-Jährige an und machte sie darauf aufmerksam, dass es auf einem gegenüberliegenden Dach brennen würde. Die Beamten schauten sofort nach und sahen eine brennende Stromleitung. Die brannte nur wenige Sekunden, dennoch wurden die Bewohner des Gebäudes vorsichtshalber evakuiert. Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude. Ein Mitarbeiter des Netzwerkbetreibers kam vor Ort und behob den Schaden. Brandursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

