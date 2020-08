Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorroller-Fahrer

Hahnstätten (ots)

Am 10.08.2020 gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Aarstraße in Hahnstätten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-/ und einem Motorroller-Fahrer. Beide Fahrzeuge befuhren auf der Suche nach einer Parklücke den dortigen Parkplatz. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit übersah der 87-jährige PKW-Fahrer den Motorroller. Dessen 79-jähriger Fahrer kam aufgrund des Zusammenstoß zu Fall, wurde hierbei jedoch lediglich leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

