Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht Bismarckstraße - Zeugenaufruf

Bad Marienberg (ots)

Am Sonntagabend, den 09.08.2020, zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Höhe Hausnummer 36 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte beim vermutlich Ein-/Ausparken den PKW des Geschädigten im Bereich der Fahrertür/ hintere linke Fahrzeugtür nicht unerheblich. Aufgrund von festgestellten Fremdlackanhaftungen am PKW des Geschädigten dürfte es sich bei dem flüchtigen PKW um ein helles Fahrzeug handeln.

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

